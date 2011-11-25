〔国际油市〕NYMEX原油期货小幅收涨,市场提前休市令成交清淡

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美国股市开盘上扬为油价提供支撑
* 伊朗/中东地缘忧虑支撑油价
路透纽约11月25日电---美国原油期货周五小幅收涨,整日走势震荡,成交清淡.今日市场因假期提前休市.
美国股市开盘上扬一度为提振油价,但股市稍後涨势消退,终盘收跌.
伊朗核计划,以及叙利亚和埃及的持续动荡引发的地缘紧张局势也支撑油价.
布兰特和美国原油期货录得第二周连跌.
一法国官员周四的疏忽错误地暗示,法国准备单边禁止从伊朗进口石油,引发市场预期欧盟国家可能考虑抵制伊朗的石油出口,以加大向该国施压,要求其放弃核计划的力度.
纽约商业期货交易所(NYMEX)1月原油期货CLF2升0.60美元,或0.62%,结算价报每桶96.77美元,盘中交易区间为94.99-97.55美元.
本周,近月原油合约回落0.64美元.
ICE-1月布兰特原油期货LCOF2跌1.38美元,1.28%,收报每桶106.40美元,本周回落1%.
NYMEX-12月取暖油期货HOZ1挫3.18美分,或1.07%,收报加仑2.9273美元.本周收跌10.52美分,或3.46%.
NYMEX-12月RBOB汽油合约RBZ1回落6.88美分,或2.73%,收报每加仑2.4489美元.本周收跌2.95美分,或1.19%.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
1月原油 96.77 0.60 0.6% 94.99 97.55 171,140 283,449
2月原油 96.91 0.54 0.6% 95.16 97.60 39,597 69,041
12月RBOB汽油 2.4489 -0.0688 -2.7% 2.4440 2.5518 7,229 27,797
1月RBOB汽油 2.4542 -0.0663 -2.6% 2.4480 2.5549 23,405 47,828
12月取暖油 2.9273 -0.0318 -1.1% 2.9175 2.9932 11,482 30,452
1月取暖油 2.9405 -0.0309 -1.0% 2.9288 3.0037 29,186 56,917
ICE合约
1月布兰特 106.40 -1.38 -1.3% 105.85 107.79 120,021 66,692
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 299,405 512,590 682,227 1,289,079 -6,539
汽油 47,644 126,668 135,344 285,769 119
取暖油 60,559 135,320 145,480 283,616 -3,132 (完)
--编译 母红;审校 于春红
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