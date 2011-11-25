〔国际油市〕NYMEX原油期货小幅收涨,市场提前休市令成交清淡

伊朗核计划,以及叙利亚和埃及的持续动荡引发的地缘紧张局势也支撑油价.

一法国官员周四的疏忽错误地暗示,法国准备单边禁止从伊朗进口石油,引发市场预期欧盟国家可能考虑抵制伊朗的石油出口,以加大向该国施压,要求其放弃核计划的力度.