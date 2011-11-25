〔美国债市〕机构债较可比公债利差基本持稳,假日期间成交清淡

IFR波士顿11月25日电---美国机构债与可比公债利差周五小幅扩阔约0.5个基点,市场因假日提前休市.尽管互换利差逆转走势收窄,且公债因风险意愿抬头而大幅回落,机构债利差表现不及互换.

资金流呈双向.不过,除部分温和的资产组合调整外,交投接近零,TRACE成交量不到10亿美元,为6.464亿美元,交易宗数为457.

房利美周一按计划将宣布本月第二次指标债发售计划.鉴于其在11月14日发行了50亿美元三年期债券,且距离12月发债窗口不远,如果房利美放弃此次发债窗口,并不令人意外.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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