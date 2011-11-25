〔美国债市〕UIC走强,供应打压较低票息的MBS

IFR纽约11月25日电---美国抵押支持证券(MBS)市场周五表现不俗,因规模达5亿美元的MBS供应只带来一些影响.票息在6%区域的MBS领升,一度涨1/8.资金流动为其均值的一半,和通常感恩节翌日清淡的情况相若.

30年期的MBS在其日内低位,低票息的30年期MBS一度下跌1/8至3/8,而较高票息的MBS跌1/64至1个跳动点.15年期的MBS下跌仅2至6/32,互换利差收窄.

MBS利差扩宽,午盘的情况无大变动,票息在3.5%区域低端的MBS走宽一个跳动点,票息升至6.5%区域的MBS利差甚至收窄3个跳动点,UIC(票息较高,年期较短MBS)领升.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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