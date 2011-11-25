〔纽约汇市〕欧元兑美元连续第四周下跌,因意大利公债标售结果令人失望

* 欧元兑美元触及10月初以来最低位

* 意大利公债收益率上涨,此前该国进行的公债标售结果较差

* 避险资金流入提振美元,瑞郎下跌

* 标准普尔下调比利时评等至AA,前景为负面

路透纽约11月25日电---欧元兑美元周五跌至逾七周以来最低水准,而且料将进一步下挫,此前意大利公债标售结果令人失望,人们担心欧债危机正在加剧.

周五意大利六个月期国库券标售得标利率创下6.5%的纪录高位,该国较长期融资成本飙升至远高于可持续水准.尽管欧洲央行在二级市场买入公债,但借贷成本仍上升.

标准普尔将比利时评等下调一个级距至"AA",信用前景为负面,这一举措更增添了人们的忧虑.

欧债危机正在威胁法国和德国等欧元区最大经济体的迹象令人担心欧元区将四分五裂.决策者对于如何解决危机仍持不同意见,德国反对发行欧元区联合债券,而且不愿欧洲央行扮演更重要的角色.

"目前似乎没有解决欧债危机的可靠计划,市场认为欧元区可能解体是有根据的,"华盛顿Travelex Global Payments资深市场策略师Joe Manimbo表示.

根据路透数据,欧元/美元EUR=跌0.9%,报1.3226美元,盘中低见1.3210美元,此为10月4日以来最低.

美国劳工部下周五将公布11月非农就业数据,如果所有分项指数均低于预期,那麽欧元兑美元应回归连续四周来的跌势.

"如果数据意外不利,将使美元易受打压,"Manimbo称.

欧元/美元的主要支撑位在10月低点1.3144美元,然後是1.3045美元,此为2010-2011年升势的61.8%回调位.

欧元本周累计跌2.1%,因德国在周三公债标售中,市场需求疲弱.

周五市场对意大利公债标售亦反应低迷.意大利两年期公债收益率升至8%上方的欧元面世以来的高位,10年期公债收益率高于7%,市场认为这一水准难以为继.

"今天早上意大利公债标售真是个耻辱,表现逊于市场的预期,"新泽西州FX Solutions首席交易员Thomas Molly称.

比利时公债亦在下周标售前承压.比利时10年期公债收益率BE10YT=RR周五升至5.89%,当日涨三个基点,本周累计涨近100个基点.

欧元区银行业间在货币市场面临的紧张状况加剧了投资者的担忧.欧元/美元一年期交叉货币基点互换EURCBS1Y=ICAP为负104个基点,接近2008年底时负115个基点的高水平.

**瑞郎下跌**

美元指数.DXY升至10月初以来最高水准79.702,因投资者增持美元仓位,削减了对瑞郎的买盘.

"除非我们看到欧洲当局采取强硬措施,否则市场认为欧洲将发生最坏的情况,流动性需求将使美元受到良好买盘,"Rabobank外汇策略师Jane Foley称.

根据路透数据,美元/日圆JPY=涨0.9%,至77.74日圆,此前触及两周高位77.79.

根据路透数据,欧元/日圆EURJPY=触及七周低点102.46日圆,此後反弹至102.90,当日持平.

瑞郎兑美元和欧元下跌,因市场臆测瑞士央行可能将把欧元/瑞郎的上限从目前的1.2瑞郎向上提升.

美元/瑞郎CHF=尾盘涨1.2%,至0.9308瑞郎,此前接近八个月高位0.9330.本周增幅有望达到1.3%,创下连续第四周升势.

欧元/瑞郎EURCHF=上升0.4%,至1.2315瑞郎,此前触及当日高位1.2380.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]