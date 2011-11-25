〔加拿大汇市〕加元/美元跌至七周低位,因担忧债务危机或导致欧元区解体

路透多伦多11月25日电---加元兑美元周五跌至逾七周最低,因市场越发担忧欧债危机可能导致欧元区解体.

意大利六个月公债标售得标利率创6.5%的纪录高位,且较长期借贷成本攀升.另外,标准普尔将比利时信贷评级从AA+调降至AA,投资者深感不安.

上述消息推动加拿大股市连续第三日收跌,全球股市因担忧决策者解决欧债危机的努力缺乏明确路径而走低.

加元兑美元CAD=D4收报1.0494加元或0.9529美元,稍早触及10月5日以来最低1.0524加元,或0.9502美元.

周四加元/美元收报1.0469加元或0.9552美元.

RBC Capital Markets的高级汇市策略师David Watt称,一旦跌穿1.0500加元,加元/美元的下一重大支撑位料在10月触及的年内低位1.0658美元.上行方面,加元/美元可能升至1.0361加元.(完)

--编译 母红;审校 于春红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]