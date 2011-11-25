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亚洲 | 2011年 11月 26日 星期六 06:14 BJT

〔美国股市〕ADR多数下跌,日本企业ADR领升亚洲ADR指数

路透纽约11月25日电---外国企业在美国上市的美国存托凭证(ADR)周五多数下跌,日本企业ADR领升亚洲ADR指数.

诸如丰田汽车(TM.N)和电子产品制造商Sony (SNE.N)等日本企业升幅居前,因代表美国节日购物旺季开锣的"黑色星期五"预料将对企业本季营收带来正面影响.

在美上市的丰田汽车上涨2.85%,报62.11美元.

佳能(CAJ.N)升2.35%,报42.68美元,Sony涨4.24%,报16.96美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR挫0.50%,而标准普尔500指数.SPX则跌0.27%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR走低0.7%,而纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS则升0.44%.与此同时,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA跌1.61%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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