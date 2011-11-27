〔中国证券〕融资融券业务由试点转为常规,ETF纳入融资融券标的

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月26日电---上海与深圳交易所周五分别发布融资融券交易实施细则,意味着此项业务由试点转为常规,同时沪深交易所还将交易所交易型开放式指数基金纳入融资融券标的.
中国证券报周六报导称,本次修改以"基本业务制度不变、部分条款作适应性修订"为原则,与中国证监会《证券公司融资融券业务管理办法》、《证券公司融资融券业务内部控制指引》的修改保持一致.
此外,沪深交易所还调整了融资融券标的证券范围.上交所融资融券标的证券范围为参照上证180指数成份股并满足《实施细则》相关规定的180只股票和4只交易所交易型开放式指数基金;深交所融资融券标的证券范围为满足《实施细则》相关规定的98只股票和3只交易所交易型开放式指数基金.
此次融资融券标的证券调整将于2011年12月5日开始实施.
融资融券业务试点于2010年3月底正式启动,目前已有中信证券(600030.SS)等25家券商获得试点资格.截至周四,沪深交易所融资馀额达372亿元,融券馀额为4.4亿元.(完)
--发稿 林高丽; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。