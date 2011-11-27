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亚洲 | 2011年 11月 27日 星期日 10:27 BJT

〔中国保险〕10月新增原保费收入环比降18%,保险资金投资大增1,400亿元

路透上海11月26日电---中国保监会周五公布,截止10月末,保险业实现原保费收入1.22万亿人民币.路透测算,10月新增原保费收入970亿元,较9月1,184亿元下降18%,此外保险资金投资当月大增逾1,400亿元.

保监会网站数据并显示,10月保险资金投资达3.68万亿,较上月增加1,420.5亿元,而9月则为减少约419亿元.10月末保险业银行存款达1.68万亿,较上月的1.72万亿稍减.保险业总资产达5.82万亿元.

中国证券报周六援引市场人士分析,尽管投资总额绝对数量并不等同直接对股票二级市场的投资,但是,由于前9月保险资金权益类投资占比相对较低,仓位较轻,有足够的资金和动力加大对股票市场的投资力度.

10月中国股市沪综指.SSEC上涨4.6%,扭转此前连续三个月的跌势.

此外,1-10月原保险保费收入中,人身险原保费收入为8,428亿元,占比约69%.(完)

注: 银行存款包括活期存款、定期存款、存出保证金和存出资本保证金

欲了解更多详情,请点选保监会网站(here)

--发稿 林高丽; 审校 曾祥进

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