〔中国保险〕10月新增原保费收入环比降18%,保险资金投资大增1,400亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月26日电---中国保监会周五公布,截止10月末,保险业实现原保费收入1.22万亿人民币.路透测算,10月新增原保费收入970亿元,较9月1,184亿元下降18%,此外保险资金投资当月大增逾1,400亿元.
保监会网站数据并显示,10月保险资金投资达3.68万亿,较上月增加1,420.5亿元,而9月则为减少约419亿元.10月末保险业银行存款达1.68万亿,较上月的1.72万亿稍减.保险业总资产达5.82万亿元.
中国证券报周六援引市场人士分析,尽管投资总额绝对数量并不等同直接对股票二级市场的投资,但是,由于前9月保险资金权益类投资占比相对较低,仓位较轻,有足够的资金和动力加大对股票市场的投资力度.
10月中国股市沪综指.SSEC上涨4.6%,扭转此前连续三个月的跌势.
此外,1-10月原保险保费收入中,人身险原保费收入为8,428亿元,占比约69%.(完)
注: 银行存款包括活期存款、定期存款、存出保证金和存出资本保证金
欲了解更多详情,请点选保监会网站(here)
--发稿 林高丽; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。