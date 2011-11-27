〔中国房地产〕北京放宽普通住房标准,房价大涨後原标准难反映真实市况

路透上海11月26日电---北京市地税局周五公布,该市重新调整了普通住房标准,以合理引导住房消费.业内人士指出,由于近两年房价上涨较快,原标准已不能真实反映市场现状.

新华网报导,北京市享受优惠政策普通住房的价格上限是:四环内北部地区为38,880元人民币/平米、南部地区为34,560万元/平方米,四至五环北部地区为32,400元/平方米、南部地区为28,080元/平米,五至六环北部地区为25,920元/平米、南部地区为21,600元/平米,六环外地区为17,280元/平米.新规定自12月10日正式执行.

据介绍,符合新的普通住房标准能够享受税收优惠政策.个人将购买超过5年(含5年)的普通住房对外销售的,免征营业税.对个人购买普通住房,且该住房属于家庭(成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女)唯一住房的,减半徵收契税.对个人购买90平方米及以下普通住房,且该住房属于家庭唯一住房的,减按1%税率徵收契税.

北京市享受优惠政策普通住房的标准是应同时满足以下三个条件:住宅小区建筑容积率在1.0(含)以上;单套建筑面积在140(含)平方米以下;实际成交价低于同区域享受优惠政策住房平均交易价格1.2倍.

据了解,北京市原标准中享受优惠政策住房平均交易价格是根据住房单套总价制定的,具体为:三环以内每套总价215万元,三环至四环之间每套总价175万元,四环至五环间每套总价165万元,五环外每套总价100万元,实际成交价高于同区域享受优惠政策住房平均交易价格1.2倍的,即被认定为非普通住房.

近期在限购范围不断扩大和信贷紧缩的双重压力下,大型房企降价潮席卷上海、北京等一线城市.中国房价拐点初现,房企资金压力加大,并期盼调控有所松动.但政府高层已多次表明,房地产调控不动摇的态度.(完)