〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数连跌六日,巴拿马型船舶运输活动不振

路透班加罗尔11月25日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第六日下滑,因大西洋和太平洋的巴拿马型船舶运输活动依然不活跃.

波罗的海乾散货运价指数下跌7点或0.39%,至1,807点.

货运经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk称,临近周末前市场很淡静,没有很多租船活动.尤其是太平洋,相对大西洋而言更加疲弱.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI小涨0.23%,船舶日均获利涨至25,851美元.

分析师指出,据反映只有寥寥几艘铁矿石货运租船从西澳出航.

据周五行业咨询机构Mysteel的数据,中国主要港口的进口铁矿石库存较前一周的纪录高位下滑0.8%,至9,733万吨.

Mysteel称,本周三大铁矿石出口国--澳洲,巴西和印度的出货量下降.

波罗的巴拿马型船运价指数.BACI降1.54%,船舶日均获利亦降至14,332美元.

分析师称,货运市场将保持疲弱,尤其铁矿石货运市场,除非澳洲至中国航线的现货费率能反弹.(完)