〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数连跌六日,巴拿马型船舶运输活动不振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透班加罗尔11月25日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第六日下滑,因大西洋和太平洋的巴拿马型船舶运输活动依然不活跃.
波罗的海乾散货运价指数下跌7点或0.39%,至1,807点.
货运经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk称,临近周末前市场很淡静,没有很多租船活动.尤其是太平洋,相对大西洋而言更加疲弱.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI小涨0.23%,船舶日均获利涨至25,851美元.
分析师指出,据反映只有寥寥几艘铁矿石货运租船从西澳出航.
据周五行业咨询机构Mysteel的数据,中国主要港口的进口铁矿石库存较前一周的纪录高位下滑0.8%,至9,733万吨.
Mysteel称,本周三大铁矿石出口国--澳洲,巴西和印度的出货量下降.
波罗的巴拿马型船运价指数.BACI降1.54%,船舶日均获利亦降至14,332美元.
分析师称,货运市场将保持疲弱,尤其铁矿石货运市场,除非澳洲至中国航线的现货费率能反弹.(完)
--编译 白云;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。