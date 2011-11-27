《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 63.15 -0.36 -0.56 1585048
搜狐 (SOHU.O) 48.10 -0.21 -0.43 686643
网易 (NTES.O) 41.50 -0.28 -0.67 313805
百度 (BIDU.O) 119.91 +0.36 +0.30 2792352
亚信科技 ASIA.O 7.63 -0.05 -0.65 262945
侨兴环球电话 XING.O 0.69 -0.03 -4.17 61690
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.07 -0.13 -1.07 1227234
联电 (UMC.N) 2.01 +0.02 +1.01 321812
日月光 (ASX.N) 4.34 -0.01 -0.23 58693
矽品精密 (SPIL.O) 4.26 +0.07 +1.67 622545
和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 -0.00 -0.24 35108
友达 (AUO.N) 4.23 +0.16 +3.93 303309
中华电信 (CHT.N) 32.62 +0.09 +0.28 49346
台湾国际航电 (GRMN.O) 34.53 -0.05 -0.14 251911
香港
中国移动 (CHL.N) 47.46 -0.26 -0.54 151279
中国联通 (CHU.N) 20.02 -0.14 -0.69 154886
中国电信 (CHA.N) 59.23 +0.21 +0.36 10994
中芯国际 (SMI.N) 2.40 +0.07 +3.00 43166
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.61 -0.16 -4.24 2991
(完)
--整理 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。