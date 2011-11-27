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亚洲 | 2011年 11月 27日 星期日 09:48 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月25日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 63.15 -0.36 -0.56 1585048

搜狐 (SOHU.O) 48.10 -0.21 -0.43 686643

网易 (NTES.O) 41.50 -0.28 -0.67 313805

百度 (BIDU.O) 119.91 +0.36 +0.30 2792352

亚信科技 ASIA.O 7.63 -0.05 -0.65 262945

侨兴环球电话 XING.O 0.69 -0.03 -4.17 61690

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.07 -0.13 -1.07 1227234

联电 (UMC.N) 2.01 +0.02 +1.01 321812

日月光 (ASX.N) 4.34 -0.01 -0.23 58693

矽品精密 (SPIL.O) 4.26 +0.07 +1.67 622545

和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 -0.00 -0.24 35108

友达 (AUO.N) 4.23 +0.16 +3.93 303309

中华电信 (CHT.N) 32.62 +0.09 +0.28 49346

台湾国际航电 (GRMN.O) 34.53 -0.05 -0.14 251911

香港

中国移动 (CHL.N) 47.46 -0.26 -0.54 151279

中国联通 (CHU.N) 20.02 -0.14 -0.69 154886

中国电信 (CHA.N) 59.23 +0.21 +0.36 10994

中芯国际 (SMI.N) 2.40 +0.07 +3.00 43166

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.61 -0.16 -4.24 2991

(完)

--整理 隋芬

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