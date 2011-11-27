〔英国经济〕央行委员费希尔称或有必要采取更多量化宽松措施--报载

路透伦敦11月26日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔表示,央行最新向经济挹注750亿英镑(1,161.3亿美元)资金,是支持经济的最起码措施,他认为有可能需要采取更多行动.

"我依然认为我们可能需要采取更多行动,"费希尔接受英国星期日泰晤士报访问时说.他是英国央行负责市场事务的执行主管.

多数分析师称,明年2月英国公债购买计划结束时,英国央行将向经济再注入500亿英镑.

英国央行本月大幅调降对2012年的经济增长和通胀预估,这表明其可能进一步扩大规模为2,750亿英镑的资产购买计划.

费希尔称,他支持央行10月重启量化宽松的决定,因为自2010年底经济明显放缓以来,他一直关切英国经济恶化的情况.

"我今年整年都在努力让这个问题得到重视,因为我很在意经济恶化的情况,"他说.

"对我而言,这是时间问题.我投票赞同750亿英镑的措施,因为这是最起码的金额,我完全肯定这是我们需要做的."

据英国央行11月9-10日的议息会议记录,决策者认为在明年2月前没有必要扩大货币刺激措施,尽管欧债危机出现最糟结果的可能性在上升.

费希尔指出,他认为资产购买计划的潜在规模是有限度的.

"我们在市场可供应的情况下,以恰当价格购入资产,"他说."假设我们当初走极端,将购买规模扩大一倍至4,000亿英镑.如果我们真的这样做,而且措施仍不奏效,那我们会收手,改试别的方法."

费希尔支持财政大臣奥斯本的减赤撙节措施.他认为采取能确保市场信心的财政整固措施很重要.

但他指出,全球经济形势严峻,前景不明朗.而对于英国经济,他认为形势没有到陷入绝境的地步,整体状况还相当均衡,但很容易受到冲击.(完)