〔英国经济〕央行委员费希尔称或有必要采取更多量化宽松措施--报载

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦11月26日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔表示,央行最新向经济挹注750亿英镑(1,161.3亿美元)资金,是支持经济的最起码措施,他认为有可能需要采取更多行动.
"我依然认为我们可能需要采取更多行动,"费希尔接受英国星期日泰晤士报访问时说.他是英国央行负责市场事务的执行主管.
多数分析师称,明年2月英国公债购买计划结束时,英国央行将向经济再注入500亿英镑.
英国央行本月大幅调降对2012年的经济增长和通胀预估,这表明其可能进一步扩大规模为2,750亿英镑的资产购买计划.
费希尔称,他支持央行10月重启量化宽松的决定,因为自2010年底经济明显放缓以来,他一直关切英国经济恶化的情况.
"我今年整年都在努力让这个问题得到重视,因为我很在意经济恶化的情况,"他说.
"对我而言,这是时间问题.我投票赞同750亿英镑的措施,因为这是最起码的金额,我完全肯定这是我们需要做的."
据英国央行11月9-10日的议息会议记录,决策者认为在明年2月前没有必要扩大货币刺激措施,尽管欧债危机出现最糟结果的可能性在上升.
费希尔指出,他认为资产购买计划的潜在规模是有限度的.
"我们在市场可供应的情况下,以恰当价格购入资产,"他说."假设我们当初走极端,将购买规模扩大一倍至4,000亿英镑.如果我们真的这样做,而且措施仍不奏效,那我们会收手,改试别的方法."
费希尔支持财政大臣奥斯本的减赤撙节措施.他认为采取能确保市场信心的财政整固措施很重要.
但他指出,全球经济形势严峻,前景不明朗.而对于英国经济,他认为形势没有到陷入绝境的地步,整体状况还相当均衡,但很容易受到冲击.(完)
--编译 白云;审校 隋芬
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。