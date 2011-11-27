《美股一周展望》欧洲债券收益率动向将左右股市走势

路透纽约11月25日电---在周四感恩节的餐桌前,美国投资者主要是感谢假期让本周交易时间缩短,否则他们的损失本会更大.

下周将迎来欧洲的新一轮消息与债券标售,交易员将密切关注让市场惴惴不安的主权债券收益率(殖利率).

本周几乎每个欧元区国家的收益率都上涨,且德国标售的10年期公债未能找到足够买家.标普500股指对此的反应是,创下第二周连跌与两个月最差单周表现.

政客们正手忙脚乱为持续了两年的欧元区主权债危机寻找解决之道,欧盟高层官员将出访美国以及欧元区财长会议,将成为新闻头条,同时也可能增添不确定性.

在收益率上升的阴影笼罩下,法国、英国、比利时、意大利与西班牙下周将举行公债标售.债券收益率的变动方向将决定股市走向.

"政界人士在试图为自己争取时间,等着撙节措施开始生效,作用于预算与赤字,从而让市场变得更宽容,利率也能降下来."USAA投资管理公司的股票投资副总裁Wasif Latif表示.该公司管理约450亿美元资金.

"信贷与固定收益市场进一步处在了暴风眼;股市也在越发倒退."Wasif表示,"同样的情况可能还会继续."

投资者心忧多个欧元区国家借款成本的上升,但欧元区第三大经济体意大利是关注重点.意大利周五标售六个月期债券的收益率达到创纪录的6.5%,两年期零息债券的收益率逼近8%.

众多市场人士称,欧元区危机所引发的明显分化的避险与冒险交易,已导致股票这种资产类别遭到全面抛售,无论个股的资产负债表与财报好坏,基本一视同仁.但至少可从全球性角度得到一些解释,因数据显示对欧洲曝险更多的企业表现更差.

**情势将由政客推动**

美国总统奥巴马周一将与欧盟主席范龙佩及欧盟执委会主席巴罗索会面,预计欧洲就主权债危机的应对将为首要议题.

"会面将产生的唯一结果就是投机."Schaeffer's Investment Research负责研究的副总裁Todd Salamone在提及此次华盛顿会面时称.

"会面内容归结起来就是,美国会试图说服欧洲领导人拿出解决危机的办法."

外界对周二的欧元区财长会议亦未寄予厚望,该会议料围绕如何加强欧洲金融稳定机构(EFSF)达成一致.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四将向欧洲议会呈交央行年度报告.

比利时主权债信评级被标准普尔调降,这是市场最新一次提醒政客,他们所剩时间已经无多.

**美国数据**

下周美国将有一些最重要的月度经济数据出炉,但它们能否足以打破股市走势与欧洲收益率之间的关联,还是个问题.

新屋销售与标普/Case-Shiller房价指数将首先发布,二者将显示房屋市场是否得以继续维持.消费者信心指数周二揭晓.在购物季周五开启之际,美国商店迎来蜂拥而入的消费者.

供应管理协会(ISM)制造业报告定于周四发布(US/ECICN),但投资者同样不会忽视当日的欧洲与中国制造业数据.

ADP民间就业报告与Challenger裁员报告周三出炉,接下来周四是一周初请失业金人数报告,而周五将迎来月度非农就业报告.

"视线暂时将转到美国数据,真会有点耳目一新的感觉."Chase Investment Counsel的分析师与资产组合经理Brian Lazorishak称.

他表示,若欧洲新闻事件不抢走目光,关注重点将放在美国劳工市场,"大多数人期待会有温和改善."(完)

--编译 隋芬 审校 白云

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