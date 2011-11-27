〔美国经济〕黑色星期五销售增长6.6%,创07年来最大增幅--ShopperTrak

投行观点：Biogen Inc 目标价从375美元下调至350美元--RBC
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路透11月26日电---据监测零售客流量的机构ShopperTrak,美国商店销售额在黑色星期五约增加6.6%,达到创纪录的114亿美元,客流量上升5.1%.黑色星期五(感恩节後的星期五)向来是美国民众一年中最繁忙的购物日.
ShopperTrak首席营销经理Ed Marcheselli称,周五销售额的百分比增幅创下2007年增长8.3%以来的最大.
该机构之前预计,整个11月与12月的销售额将增长约3-3.3%.
全美零售商联合会预计周末美国商店客流量达1.52亿人,比上年同期升高10.1%.但其预计整个11-12月购物季销售额仅增2.8%,远不及2010年的增长5.2%.
据ShopperTrack,2010年黑色星期五的销售额仅增长0.3%,客流量增长2.2%.(完)
--编译 隋芬;审校 白云
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