〔美国经济〕黑色星期五销售增长6.6%,创07年来最大增幅--ShopperTrak

路透11月26日电---据监测零售客流量的机构ShopperTrak,美国商店销售额在黑色星期五约增加6.6%,达到创纪录的114亿美元,客流量上升5.1%.黑色星期五(感恩节後的星期五)向来是美国民众一年中最繁忙的购物日.