〔英国经济〕政府将宣布100亿英镑计划以促进对中小企业贷款--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月26日电---据一名政府消息人士周六透露,英国下周将宣布价值至少100亿英镑(155亿美元)的计划,来扩大对中小型企业的信贷,力争在不影响撙节措施的情况下激励经济.
该人士告诉路透,这些措施将包括国家对银行贷款的担保,此外政府也将宣布联合投资于一项基金的计划,该基金将对较大型企业放贷.
英国财政大臣奥斯本面临沉重压力,需找到办法激活已近乎停滞一年的经济,而与此同时也要信守不改变严格的减赤撙节计划的承诺.
奥斯本将在11月29日向国会发布秋季预算声明,这项"信贷宽松"计划料将是声明的核心内容.
根据首步方案,政府将为部分的小企业银行贷款提供担保.政府希望,其支持举措也将有助削减银行在批发市场借款的成本,从而可将银行对企业贷款的利率削减多达1个百分点.
担保计划料将于明年初开始施行,目标对象将是营业额5,000万英镑左右的小企业,且推行额度将类似由欧洲投资银行已在推行的一项计划.
参与的银行将需提供向企业发放了贷款的相关证明.
该消息人士说,担保计划将不会影响英国的国家债务,除非担保被动用生效.
因为银行将负责选择向哪些企业贷款,政府也将不会背负信贷风险.
奥斯本亦料将宣布,政府将联合投资一项向较大企业贷款的新基金,该基金有望在明年设立.(完)
--编译 隋芬;审校 徐文焰
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