〔金砖国家〕11月25日股汇市收盘纵览

路透11月28日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月25日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.22%,报877.40.

中国股市:沪综指周五创逾一个月新低,成交额亦萎缩至逾一个月低点.分析人士称,因缺乏利好消息支持,目前大盘较为疲软,既无力上涨也难现放量大跌,预计投资者短期仍将维持观望态势.沪综指.SSEC收报2,380.224点,跌17.330点,或0.72%;上一收盘低位为10月24日的2,370.333点.本周为连续第三周下跌,跌幅为1.5%.另外,A股成交额为460亿元,此前低位为10月21日的436亿元.[ID:nCN1243072][.SSCN]

香港股市:周五收盘下挫交投淡静,连续第四周录得下跌,因投资者在周末前夕削减风险部位,令指标恒生指数略微跌破技术支撑位.恒生指数.HSI收低1.37%,报17,689.48点,周跌幅为4.34%;恒生国企指数.HSCE下挫1.78%,至9,395.91点,本周累计跌幅为5.64%.[ID:nCH0088345][.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周五小幅收跌,盘间走势较为反复.受高开的中间价引导,汇价开盘一度上扬.随後在大行购汇盘推动下,人民币由强转弱,不过幅度不大.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水135点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3615元.[ID:nCN1243432][CNY/CN]

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印度股市:下挫1%至逾两年最低位,为连续第四周下跌,印度上日宣布开放零售业带动的零售类股涨幅,不敌投资人对全球经济成长的担忧.指标BSE指数.BSESN收跌1.03%,报15,695.43点,为2009年11月3日以来最低,本周累计跌幅为4.1%.在30类成分股中,22类成份股均收低.[ID:nL4E7MP14A][.BO]

印度汇市:印度卢比周五下跌,受累于国内股市下挫和欧元走低,因欧元区债务危机愈演愈烈打击风险胃纳,但市场对印度央行在卢比汇价急跌时出手干预的希望限制了跌幅.卢比/美元INR=D2收报52.23/24,较周四收盘价52.065/075下滑0.3%,日内波动区间为52.07-52.46.[ID:nL4E7MP16C][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,403.230点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.18%,报753.03点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.1%,报31.5000卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.48%,至41.7500卢布.

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巴西股市:拉美股市下跌且交投淡静,周度表现令人失望,因欧洲领导人未能平息市场对欧债危机持续蔓延的担忧.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌0.7%,本周累计跌幅为3.23%.[ID:nN1E7AO100]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元午盘走势震荡,因欧债危机进一步恶化和交投低迷令市场剧烈动荡.市场成交量偏低,因很多美国交易员延长感恩节假日至四天长周末.雷亚尔兑美元BRBY收高0.51%至1.8819,稍早一度下探至1.9152,但随後收复跌势并反弹.[ID:nN1E7AO0PU]

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南非股市:收跌,本周累计跌幅逾2%,因市场愈发担忧欧元区领导人在如何遏制欧债蔓延问题上仍然意见分歧.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.28%,报27,770.91点.综合指数.JALSH收跌0.25%至31,123.96点.[ID:nL5E7MP2BL][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元略微走坚,因交易员在本周剧烈波动後获利了结,并在周末前轧平部位,助推南非公债削减跌幅.南非兰特兑美元早盘在8.61上方的两年半新低附近徘徊,触及日低8.6045後回升.1541GMT时,兰特兑美元ZAR=D3报8.4786,高于周四纽约收盘价8.4910.但分析师警告称,南非兰特处于下降趋势,欧洲领导人忙于化解欧债危机可能令其继续承压.[ID:nL5E7MP2DJ][ZAR/](完)