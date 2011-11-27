(重温稿)〔美国股市〕标普500指数创下两个月来最大单周跌幅,受欧债危机打压

* 标普500和Nasdaq指数连续第七个日下跌,标普500指数创下两个月来最大单周跌幅

* 标准普尔将比利时评等下调至AA

* 意大利公债收益率飙升

* 道指下跌0.2%,标普500指数下挫0.3%,Nasdaq指数下滑0.8%

路透纽约11月25日电---美国股市周五收跌,标普500指数连续第七个交易日收低,创下两个月来最大单周跌幅,迟迟未能出台欧债危机解决方案令投资者远离高风险资产.

今天是"黑色星期五",是历来美国假期购物季的开始,今日交易时间缩短,美股盘中多数时间上涨,人们预期"黑色星期五"将支撑主要零售企业.但来自欧洲的消息进一步打压了市场人气,股市涨势很快被抵消.在收盘前不到20分钟,三大股指均跌至平盘下方.

意大利公债收益率接近纪录高位,引发全球市场下跌.周五意大利六个月期国库券标售得标利率创下6.5%的纪录高位,该国较长期融资成本飙升至远高于对于公共财政来说不可持续的水准.

西班牙、法国和德国等欧洲主要经济体公债收利率高企,暗示投资该地区被认为风险较高.

"盘中交投谨慎,(因为)本周中期德国公债标售结果较差,令人担心欧债危机正向欧洲核心国家渗透,"WhatsTrading.com期权策略师Frederick Ruffy表示.

另外标准普尔将比利时信用评等从"AA+"下调至"AA",指因担心融资和市场压力,这不啻是雪上加霜.

道琼工业指数.DJI收低25.77点,或0.23%,报11,231.78点;标准普尔500指数.SPX跌3.12点,或0.27%,至1,158.67点.Nasdaq指数.IXIC下挫18.57点,或0.75%,至2,441.51点.

本周标准普尔500指数下跌4.7%,回吐10月近三分之二的涨幅.道指下挫4.8%,Nasdaq指数下滑5.1%.

Netflix (NFLX.O)重挫6.8%,报63.86美元,打压Nasdaq指数.

拥有大规模消费产品业务的娱乐公司股价上涨.索尼在美国上市的股票(SNE.N)大涨4.2%,报16.96美元.迪士尼 (Disney)(DIS.N)升0.3%,至33.51美元.

市场交投清淡,一如预期,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量仅为30亿股,感恩节假期後的一天通常是一年内交投最清淡交易日之一,今日市场提前休市.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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