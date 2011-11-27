(重温稿)〔美国债市〕美国公债价格下跌,ECB干预市场的臆测令投资者锁定获利

* 美国公债价格跟随德债走低

* 德国公债跌势引发对避险资产的质疑

* 德法信用违约互换创纪录,美国信用违约互换成本触及7月29日来最高

路透纽约11月25日电---美国公债价格周五下跌,投资者锁定周三尾盘获利,因臆测欧洲央行或干预市场,防止欧元区危机继续扩散.

尽管意大利为六个月国库券标售支付了创纪录的6.5%利率,且意大利长期融资成本同样飙升,美国公债仍走软.

德法等核心欧洲国家的信贷违约互换成本同样刷新纪录.

指标10年期美国公债收益率(殖利率)回吐周三则跌至七周低点後录得的部分涨幅.美国市场周四因感恩节休市.

"欧元区仍是焦点,担心形势会如何发展,但随着周末临近,美国公债并没有得到太多避险支撑,这与周三情况不同.在目前的价格水平下,投资者并不想入场,"Action Economics全球固定收益分析主管Kim Rupert表示.

4Cast利率策略师Gennadiy Goldberg表示,欧洲央行可能会出手干预,试图阻止欧洲公债价格骤跌,因而部分美国公债投资者在周末前持观望态度.

"很多人不太确定该怎麽办.鉴于欧洲央行可能行动,你不想过度作多美国公债,"他说.

欧洲央行正考虑将提供给银行业的贷款限期延长至两到三年,以试图避免欧元区危机造成信贷紧缩,从而威胁到欧元区经济.[ID:nCN1242386]

感恩节之後一日交易时间缩短,盘中指标10年期美国公债US10YT=RR价格走低24/32,收益率报1.97%,高于周三尾盘的1.89%.

30年期美国公债US30YT=RR价格下跌1-24/32,收益率为2.92%,录得逾两周来最差单日表现.收益率高于周三尾盘的2.84%.

近几个月来,美国公债从避险买盘中获益,因投资者出脱欧洲国家公债.但周三德国公债标售意外疲软,开始引燃有关避险资产或越来越多地受到质疑的忧虑.

"德债标售失利後,人们开始质疑现在是否需要重新审视那些被视为安全的资产,"Goldberg表示.

Markit数据显示,美国公债信贷违约互换(CDS)价差周五同样升至近四个月来最高,日内升4个基点至59个基点.

相当于1,000万美元美国公债的五年保险成本为每年5.9万美元.

Markit数据显示,德国CDS周五也跃升10个基点至创纪录的124个基点.

德国和美国公债利差也不断走阔,因投资者正为欧元区国家公债重新定价.

11月9日以来,10年期德国公债收益率DE10YT=TWEB已攀升44个基点至2.17%.而10年期美国公债同期则从1.97%下跌3个基点.

若投资者对德国公债的安全性失去信心,可能意味着他们也不在将美国公债视为避险资产,这会损及公债收益率.

FTN Financial分析师Jim Vogel认为,德债跌势是对公债的再次定价.但他也称,这并不一定意味着德债失去避险地位.

"我们还没发现任何迹象显示德债避险地位真的受到质疑,"他说.但,"很多人都是这样预计的."

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-30/32 (-01/32) 0.277

五年期公债US5YT=RR 99-23/32 (-09/32) 0.934

10年期公债US10YT=RR 100-10/32 (-23/32) 1.965

30年期公债US30YT=RR 104-01/32(-1-21/32) 2.922 (完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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