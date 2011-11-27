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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 06:48 BJT

全球外汇市场11月28日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月28日(一)

0000 - 欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚、日本央行副总裁西村清彦将在一场法国巴黎欧洲金融市场协会(Europlace)的研讨会上就金融改革发表谈话.

0000 - 新西兰国民银行(NBNZ)11月企业前景.

0100 - 日本央行总裁白川方明与名古屋商界领袖会面,并召开记者会.

-- - 德国11月消费者物价指数(CPI)初值.

0900 - 欧元区10月M3货供额.

0900 - 意大利11月企业信心.

1000 - 经济合作暨发展组织(OECD)公布经济展望报告.

1100 - 英国11月工业联盟(CBI)零售销售差值.

1200 - 德国12月GfK消费者信心指数.

1230 - 美国芝加哥联邦储备银行10月中西部制造业指数.

1500 - 美国10月新屋销售年率.

1530 - 美国11月达拉斯联邦储备银行制造业综合指数.

-- - 美国10月建筑许可修正值.

2330 - 日本10月失业率.

2330 - 日本10月所有家庭支出.

2350 - 日本10月零售销售.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李爽;审校 孙茉莉

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