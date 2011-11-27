全球外汇市场11月28日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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11月28日(一)
0000 - 欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚、日本央行副总裁西村清彦将在一场法国巴黎欧洲金融市场协会(Europlace)的研讨会上就金融改革发表谈话.
0000 - 新西兰国民银行(NBNZ)11月企业前景.
0100 - 日本央行总裁白川方明与名古屋商界领袖会面,并召开记者会.
-- - 德国11月消费者物价指数(CPI)初值.
0900 - 欧元区10月M3货供额.
0900 - 意大利11月企业信心.
1000 - 经济合作暨发展组织(OECD)公布经济展望报告.
1100 - 英国11月工业联盟(CBI)零售销售差值.
1200 - 德国12月GfK消费者信心指数.
1230 - 美国芝加哥联邦储备银行10月中西部制造业指数.
1500 - 美国10月新屋销售年率.
1530 - 美国11月达拉斯联邦储备银行制造业综合指数.
-- - 美国10月建筑许可修正值.
2330 - 日本10月失业率.
2330 - 日本10月所有家庭支出.
2350 - 日本10月零售销售.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李爽;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。