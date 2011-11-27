〔比利时评等〕标普将比利时评等下调至AA,指因融资压力加大(更新版)

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约11月25日电---标准普尔周五将比利时的债信评级从AA+下调至AA,称融资和市场风险压力正在加大该国金融行业需要更多支持的可能.
标普称,降级是因为比利时银行系统面临的困难,以及政府在应对经济压力方面的不得力.
最近几个月比利时政府的债务状况恶化,特别是在政府稍早买下德克夏银行(Dexia)(DEXI.BR)的比利时分支之後.
最近几天比利时借款成本急升,该国指标10年期公债收益率(殖利率)从本周伊始的4.817%上升1个百分点至周五的5.832%.
"我们认为,比利时及其不少重要贸易夥伴的民间行业迅速去杠杆化,正在抑制比利时政府阻止一般性政府债务上升的能力,而我们认为该国债务已经处于很高的水平,"标普在声明中表示.(完)
--编译 吴云凌;审校 徐文焰
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