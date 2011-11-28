温家宝要求加强校车交通安全

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月27日电---中国国务院总理温家宝周日表示，中国应做好校车工作所需资金由中央和地方财政分担，改善校车服务。中国最新校车事故致18名幼儿遇难，引起全国一片愤怒。

中国媒体报导，一辆运煤车与一辆超载校车在甘肃省正宁县相撞，出事校车核载9人，但实载62名儿童和两名成人。

这两名成人也一并遇难，另有44人受伤。

该事故引发网民热烈讨论，媒体也纷纷呼吁中国应彻查其校车交通体系。农村地区校车安全状况尤受关注，农村儿童使用的常是老旧货车及卡车。

中国政府网引述温家宝在北京召开的全国妇女儿童工作会议上的讲话称，国务院已责成有关部门迅速制订校车安全条例，抓紧完善校车标准，做好校车设计、生产、改造、配备等工作，并建立相应管理制度。做好校车工作所需资金由中央和地方财政分担，多方筹集。

他还强调，要通过中央、地方和社会各界共同努力，使校车成为学生安全的流动校舍，为孩子们建立起安全无忧的绿色通道。（完）