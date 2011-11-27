《综述》德法探讨推动欧元区整合的激进措施,修改欧盟条约或有难度

* 德法两国意识到修改欧盟条约不太可能获得全面支持

* 德国财长称将很快制定出欧元区国家债务规则

* 考虑在欧元区17国或更小的范围内达成协议

* 目标是12月9日前制定出加强财政同盟的计划

* 文件显示,EFSF细节准备就绪

路透布鲁塞尔11月27日电---官方人士称,德国和法国正在探讨深化欧元区国家财政整合的激进措施,因意识到或可能无法获得欧盟国家对修改欧盟条约的全面支持.

德国原先的计划是在27个欧盟国家中达成协议,在2012年底前对条约进行有限度的修改,使17个欧元区国家预算受到更严格管控,藉此增强欧元区对债务危机的防御.

欧盟消息人士称,但在最近几周与欧盟领导人的会晤中,德国总理梅克尔和法国总统萨科齐已经清楚地意识到,可能无法获得27个欧盟成员国的全面支持.