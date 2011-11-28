《综述》百思买调整策略,成为美国假期购物季开局的大赢家之一

* 百思买和梅西百货(Macy's)可能成为假期购物季的大赢家之一

* 总销售额估计增长16.4%--全美零售商联合会(NRF)

* Sears和Gap需要提高业绩--分析师

* 顾客对价格仍然非常敏感--顾问

* 亚马逊仍然主导网上零售业

路透纽约11月27日电---美国百思买(Best Buy)(BBY.N)公司在合适的时间,以合适的价格推出了合适的产品,这帮助其在美国假期购物季零售商创纪录的开局表现中,成为大赢家之一.

这家在2010年还上榜惨败企业名单的电器零售商,今年通过在感恩节午夜照常营业等策略吸引顾客.与去年不同的是,今年百思买的重点更多的集中在低价大屏幕电视和其他受欢迎的产品上.

"去年他们没有及时根据市场反应调整定价,今年其表现令人耳目一新,"Federated Clover投资顾问的资产管理经理Lawrence Creatura表示.

根据在线研究公司BIGreasearch为全美零售商联合会(NRF)进行的一项调查,顾客在周四至周日期间总消费可能达524亿美元,这创下纪录高位,并较上年增长了16.4%.