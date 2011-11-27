〔企业并购〕泰国农业巨擘CPF将收购卜蜂国际股权,规模或超20亿美元

路透11月27日电---泰国农业巨擘Charoen Pokphand Foods(CPF)(CPF.BK)同意收购其香港上市附属公司卜蜂国际(0043.HK)74.2%的股份,该交易规模或超过20亿美元.

通过该交易,CPF将获得中国和越南市场准入.据周五晚间公布的一份声明,这家泰国上市公司将以每股0.90港币的价格收购卜蜂国际188亿股.後者股价周四收盘报0.90港元.

在声明公布前,卜蜂国际香港股市交易活动周五暂停,周一将恢复交易.该股周四收盘价涨8.4%,CPF在等待声明的两个交易日涨4.2%.(完)