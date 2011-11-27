〔企业并购〕泰国农业巨擘CPF将收购卜蜂国际股权,规模或超20亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月27日电---泰国农业巨擘Charoen Pokphand Foods(CPF)(CPF.BK)同意收购其香港上市附属公司卜蜂国际(0043.HK)74.2%的股份,该交易规模或超过20亿美元.
通过该交易,CPF将获得中国和越南市场准入.据周五晚间公布的一份声明,这家泰国上市公司将以每股0.90港币的价格收购卜蜂国际188亿股.後者股价周四收盘报0.90港元.
在声明公布前,卜蜂国际香港股市交易活动周五暂停,周一将恢复交易.该股周四收盘价涨8.4%,CPF在等待声明的两个交易日涨4.2%.(完)
--编译 李爽; 审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。