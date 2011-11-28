《欧洲金融焦点》意大利总理加快财政紧缩步伐,IMF工作小组料到访

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
IMF视察小组料在未来数日访问罗马,但具体日期尚未公布.
意大利新闻报一篇未注明消息来源的报导称,或会以4-5%的利率向意大利提供6,000亿欧元资金,期限为18个月.
报导表示,如此规模的救助将会超出IMF当前的能力,可能需要新发行特别提款权(SDR)或让欧洲央行参与进来.
IMF目前总放贷能力约为4,000亿欧元.
IMF拒绝评论任何可能提供金援的行动,一位罗马官方消息人士表示,他们没有看到来自意大利的救援请求.从12月至4月底该国将有逾1,850亿欧元的债务到期.
意大利借贷成本已重返危险水准,这导致前意大利总理贝鲁斯柯尼领导的中间偏右政府垮台.意大利10年期公债收益率(殖利率)上周收盘高于7.3%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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