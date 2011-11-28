《欧洲金融焦点》意大利总理加快财政紧缩步伐,IMF工作小组料到访

IMF视察小组料在未来数日访问罗马,但具体日期尚未公布.

意大利新闻报一篇未注明消息来源的报导称,或会以4-5%的利率向意大利提供6,000亿欧元资金,期限为18个月.

报导表示,如此规模的救助将会超出IMF当前的能力,可能需要新发行特别提款权(SDR)或让欧洲央行参与进来.

IMF目前总放贷能力约为4,000亿欧元.

IMF拒绝评论任何可能提供金援的行动,一位罗马官方消息人士表示,他们没有看到来自意大利的救援请求.从12月至4月底该国将有逾1,850亿欧元的债务到期.