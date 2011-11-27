《中国报摘》--中国证券报11月28日

* 头版头条:

--中国一年一度的中央经济工作会议即将召开.分析人士认为,预计会议对2012年政策的定调仍是"稳健的货币政策"和"积极的财政政策".货币政策总体稳健,适时微调预调并强调前瞻性、灵活性和针对性;积极财政政策则主要是集中在"结构性减税"上.

* 其他:

--据悉,节水灌溉发展"十二五"(2011-2015年)规划已上报,将于近期出台.规划提出,到2015年底,全国要完成70%以上的大型灌区及50%以上重点中型灌区的续建配套和节水改造任务,涉及农田灌溉面积2.83亿亩.

--国务院副总理李克强强调,要坚持实施遏制房价过快上涨的政策措施,巩固调控成果.

--银监会数据显示,截至10月末,银行业金融机构总资产达到约106.21万亿元人民币,同比增长16%;总负债约99.30万亿元,同比增长15.4%.

--上海银监局副局长张光平表示,人民币国际化短期难实现.

--国家统计局数据显示,1-10月份全国规模以上工业企业实现利润同比增长25.3%,增速比前三季度回落1.7个百分点.

--首钢股份(000959.SZ)此前公布的置入首钢迁安钢铁的资产重组预案引发关注.有中小股民对迁钢身份合法性提出质疑,对此首钢方面透露,截至预案出具之日,重组项目已获取环保部审批,水利部、发改委、国土资源部等部委对该项目的审批仍在进行中.

--上海家化集团旗下上市公司--上海家化(600315.SS)日前宣布,与日本花王集团达成战略性业务合作.(完)

--整理 李宏薇; 审校 曾祥进