〔中国个股〕上海家化与日本花王战略合作,後者在中国销售将增数倍--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月28日电---中国证券报周一报导,上海家化(600315.SS)与日本花王集团(4452.T)近日达成战略合作协议,花王在中国的销售未来几年内将增长数倍.
根据协议,在合作初期,花王旗下的衣物洗涤用品、婴儿纸尿布、卫生巾等产品,将通过上海家化的销售渠道进入到原先不曾进入的市场.
日本花王社长尾崎元规表示,此前花王已进入中国90个城市,实现销售收入100亿日元.花王希望能够在3-5年时间内进入到中国650个城市中,在不远的将来实现500亿日元的销售,并最终实现1,000亿日元的在华销售规模.
报导称,目前,上海家化已经在全国1,000个城市拥有经销商网络.而对于上海家化而言,将借此机会进入此前未曾涉足的一些重要产品类别,从而进一步拓展公司业务范围.
上海家化董事长葛文耀透露,这只是家化集团改制後在日化领域拓展的第一步,家化集团和上市公司还储备了10余个项目.
他还指出,未来上海家化集团将主要分为两大产业板块,一是化妆品业务及与化妆品相关的产业,二是化妆品以外的时尚产业.上市公司将作为一个平台,专门开展和化妆品相关的业务,而集团层面平台则开展化妆品以外的业务.
近日中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下孙公司签约受让上海家化母公司上海家化集团100%股权,受让价格为51.09亿元人民币,目前正等待国务院国资委和保监会的审批.
上海家化上周五收报36.93元,过去一个月累积上涨10.2%.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。