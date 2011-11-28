〔中国个股〕上海家化与日本花王战略合作,後者在中国销售将增数倍--报载

路透上海11月28日电---中国证券报周一报导,上海家化(600315.SS)与日本花王集团(4452.T)近日达成战略合作协议,花王在中国的销售未来几年内将增长数倍.

根据协议,在合作初期,花王旗下的衣物洗涤用品、婴儿纸尿布、卫生巾等产品,将通过上海家化的销售渠道进入到原先不曾进入的市场.

日本花王社长尾崎元规表示,此前花王已进入中国90个城市,实现销售收入100亿日元.花王希望能够在3-5年时间内进入到中国650个城市中,在不远的将来实现500亿日元的销售,并最终实现1,000亿日元的在华销售规模.

报导称,目前,上海家化已经在全国1,000个城市拥有经销商网络.而对于上海家化而言,将借此机会进入此前未曾涉足的一些重要产品类别,从而进一步拓展公司业务范围.

上海家化董事长葛文耀透露,这只是家化集团改制後在日化领域拓展的第一步,家化集团和上市公司还储备了10余个项目.

他还指出,未来上海家化集团将主要分为两大产业板块,一是化妆品业务及与化妆品相关的产业,二是化妆品以外的时尚产业.上市公司将作为一个平台,专门开展和化妆品相关的业务,而集团层面平台则开展化妆品以外的业务.

近日中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下孙公司签约受让上海家化母公司上海家化集团100%股权,受让价格为51.09亿元人民币,目前正等待国务院国资委和保监会的审批.

上海家化上周五收报36.93元,过去一个月累积上涨10.2%.(完)