〔中国金融〕银监会高层称明年要高度关注防范房地产风险--报载

路透上海11月28日电---上海证券报周一报导引述中国银监会主席助理阎庆民的话称,在房地产调控政策导致房价出现一定调整後,明年要高度关注防范房地产风险.

他指出,房地产开发贷款、按揭贷款等与银行业息息相关,特别是按揭贷款,如果完全依靠银行过度消费,势必产生价格泡沫.

报导称,今年1至9月,银行业53万亿元人民币贷款馀额中,房地产贷款约为10万亿元,房地产信托也接近7千亿元.尽管今年以来房地产市场为国家调控的重点,但无论是房地产开发贷款还是按揭贷款的增加额均不算太低.

其中,包括房地产开发贷款、购房贷款和证券化的房地产贷款在内,前9个月共增加9,923亿元.

在谈到地方融资平台问题时,阎庆民表示,国务院已明确将其纳入政府预算,平台和房地产存在交叉,房地产有一部分混合在平台里面.因此,在实施宏观审慎监管的过程中,要把监管政策传到财政政策和货币政策不能有效传导的环节上.

此外,阎庆民表示,积极财政政策对"稳增长、调结构、转方式"有很大的运用空间.他认为,过去三年中使用货币政策多一些,尤其是数量型工具较多,而对于"调结构、解决供给"方面,则应利用财政政策多一点,财政政策的空间比较大.

中国10月已有近一半城市房价出现环比下降,同比价格涨幅亦继续放缓,为今年以来最低.国务院副总理李克强近日仍强调,当前房地产市场调控虽已取得一定成效,但仍处于关键时期,要坚持实施遏制房价过快上涨的政策措施,进一步巩固调控成果.(完)