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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 08:12 BJT

《中国报摘》--金融时报11月28日

* 头版头条:

--国务院副总理李克强在河北保障房建设现场座谈会上强调,扎实推进保障房建设,继续完善住房政策和供应体系,更好地发挥保障房建设 民生、稳房价、扩内需、促发展的多重作用.

* 其他:

--证监会副主席桂敏杰上周六称,现在有必要对2006年实施的《证券法》效果进行总结和评估,该法完善须为市场创新提供足够空间,应提前谋划.

--北京房地产物权在北京产权交易所挂牌转让的项目居高不下,上周(11月18-11月24日)挂牌10宗,挂牌总额2.73亿元,环比上一周上涨50.83%.

--统计数据显示,截至11月23日,11月信托产品平均年化收益率达到9.08%,创自2008年5月以来的新高.(完)

--整理 赵红梅; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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