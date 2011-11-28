《中国报摘》--金融时报11月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--国务院副总理李克强在河北保障房建设现场座谈会上强调,扎实推进保障房建设,继续完善住房政策和供应体系,更好地发挥保障房建设 民生、稳房价、扩内需、促发展的多重作用.
* 其他:
--证监会副主席桂敏杰上周六称,现在有必要对2006年实施的《证券法》效果进行总结和评估,该法完善须为市场创新提供足够空间,应提前谋划.
--北京房地产物权在北京产权交易所挂牌转让的项目居高不下,上周(11月18-11月24日)挂牌10宗,挂牌总额2.73亿元,环比上一周上涨50.83%.
--统计数据显示,截至11月23日,11月信托产品平均年化收益率达到9.08%,创自2008年5月以来的新高.(完)
--整理 赵红梅; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。