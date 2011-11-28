〔中国经济〕通胀及经济增速料继续回落,未来政策应关注增长--专家

路透上海11月28日电---中国国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌预计,通胀及经济增速均将继续回落,未来的宏观政策应更关注经济增长,并着力推进结构调整.

上海证券报周一援引他的话称,预计11月、12月居民消费价格指数(CPI)涨幅回落幅度将进一步扩大,明年通胀压力小于今年,同时经济增长将延续今年以来持续滑坡的趋势,实现增速平稳回落.

他指出,控制通胀不再是明年宏观经济政策的首要目标,但考虑到要推进价格改革、理顺价格机制、转变发展方式,还需允许物价有一定幅度的上涨.

对于2012年宏观经济态势,余斌认为,明年投资增长会出现明显下降,消费增长可能会出现一定幅度回升,出口增长也会出现较大幅度的下降.

他称,总体来看,明年的经济增长还会延续今年以来持续滑坡的趋势.中国经济已经进入高速增长後期,本轮经济增长速度的回调,并不是短期波动,而是预示着潜在增长率下降.

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小,7月CPI涨幅则创37个月峰值的6.5%.(完)