《全球主要国家债券发行预告》--11月28日-12月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月28日(一)
罗马--意大利标售5.0-7.5亿欧元、票息为2.6%的10年期欧元区指数挂钩固息债券(BTPei),认购于1000GMT截止.
华盛顿--美国财政部标售七年期公债(1800).
11月29日(二)
罗马--意大利财政部标售BTP固息债券:票息6.0%、2014年11月15日到期;票息5.0%、2022年3月1日到期;票息4.0%、2020年9月1日到期.认购于1000GMT截止.
11月30日(三)
渥太华--加拿大标售30年期实质回报债券(RRB).
12月1日(四)
伦敦--英国标售30亿英镑、票息为3.75%、2021年到期的公债.
马德里--西班牙标售债券.
巴黎--法国标售30-45亿欧元长期政府债券(OAT).(0950)
12月2日(五)
主要国家暂无发债计划.
12月5日(一)
主要国家暂无发债计划.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。