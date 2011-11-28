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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 08:29 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月28日-12月5日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月28日(一)

罗马--意大利标售5.0-7.5亿欧元、票息为2.6%的10年期欧元区指数挂钩固息债券(BTPei),认购于1000GMT截止.

华盛顿--美国财政部标售七年期公债(1800).

11月29日(二)

罗马--意大利财政部标售BTP固息债券:票息6.0%、2014年11月15日到期;票息5.0%、2022年3月1日到期;票息4.0%、2020年9月1日到期.认购于1000GMT截止.

11月30日(三)

渥太华--加拿大标售30年期实质回报债券(RRB).

12月1日(四)

伦敦--英国标售30亿英镑、票息为3.75%、2021年到期的公债.

马德里--西班牙标售债券.

巴黎--法国标售30-45亿欧元长期政府债券(OAT).(0950)

12月2日(五)

主要国家暂无发债计划.

12月5日(一)

主要国家暂无发债计划.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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