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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 08:30 BJT

〔全球金市〕现货金涨1%,因欧元走强且意大利有望获得援助

路透新加坡11月28日电---现货金XAU=周一在亚洲市场涨1%至每盎司1,696.29美元的日高,因欧洲官员本周有望采取重大举措以解决债务危机扶助欧元走强.

现货钯金XPD=跳涨近3%至每盎司578.75美元,追随金价走势,有媒体周末报导国际货币基金组织(IMF)正准备总额6,000亿欧元的意大利救助方案也提振欧元.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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