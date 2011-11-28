〔全球金市〕现货金涨1%,因欧元走强且意大利有望获得援助

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡11月28日电---现货金XAU=周一在亚洲市场涨1%至每盎司1,696.29美元的日高,因欧洲官员本周有望采取重大举措以解决债务危机扶助欧元走强.
现货钯金XPD=跳涨近3%至每盎司578.75美元,追随金价走势,有媒体周末报导国际货币基金组织(IMF)正准备总额6,000亿欧元的意大利救助方案也提振欧元.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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