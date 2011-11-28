《新兴市场重要经济事件预告》--11月28日-12月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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11月28日(一)
耶路撒冷--以色列央行利率决议(1430).
伦敦--第18届国际俄罗斯银行业论坛(至12月1日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)评估泰国的贸易政策(至11月30日).
11月29日(二)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
布达佩斯--匈牙利央行举行利率会议.
布达佩斯--匈牙利国会表决2012年预算案关键数据.
布拉格--捷克央行预计将发布银行业压力测试结果更新.
巴西利亚--巴西央行利率会议(至11月30日).
墨西哥城--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问墨西哥(至11月30日).
旧金山--世界银行首席经济学家林毅夫在旧金山联邦储备银行半年一度的亚洲经济政策会议上,发表题为"中国和全球经济"的讲话(2030).
11月30日(三)
布鲁塞尔--欧盟经济和财政事务理事会会议.
布鲁塞尔--克罗地亚央行副行长Boris Vujcic出席一高层欧洲政策峰会.
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.
布琼布拉--东非共同体国家首脑会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至12月1日).
地拉那--阿尔巴尼亚央行举行货币政策会议.
苏瓦--斐济央行举行理事会会议.
巴西利亚--巴西央行利率会议(最後一日).
圣地亚哥--智利央行公布11月利率决策会议的会议记录(1130).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行讨论会,主题为"中亚-高加索最新经济前景以及更广泛贸易关系的角色".(2230)
12月1日(四)
圣保罗--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问巴西.
首尔--韩国国会料将通过2012年预算案.
马尼拉--菲律宾央行货币政策委员会会议.
阿塞拜疆巴库--来自独联体国家(CIS,独立国家国协)和格鲁吉亚(乔治亚)的银行家开会,商讨本国银行业的发展.
内罗毕--肯亚央行举行货币政策会议.
12月2日(五)
墨西哥城--墨西哥央行举行货币政策会议.
12月5日(一)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发表2011年地区展望报告:建构更具韧性,经济更强劲的地区.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。