《中国报摘》--其他报纸重要消息11月28日(I)

**上海证券报**

--中国社科院副院长李扬称,在"双向波动,进退有序"的新趋势下,他倾向于认为人民币汇率现在已经开始逼近均衡汇率.因此美国对中国汇率的指责相当没有道理.

--国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌日前表示,预计11月、12月居民消费价格指数(CPI)涨幅回落幅度将进一步扩大,明年通胀压力小于今年,同时经济增长将延续今年以来持续滑坡的趋势.未来宏观政策应更关注经济增长,并着力推进结构调整.

--银监会主席助理阎庆民表示,房地产开发贷款、按揭贷款等与银行业息息相关,房地产的相关政策出台後,房价出现了一些调整,因而要高度关注如何防范房地产贷款风险.

**人民日报**

--水利部农村水利司司长王爱国日前表示,为保障国家粮食安全,今後10年中国将大力发展节水灌溉,力争到2020年灌溉效率提高到55%以上,农业用水总量10年保持零增长.

--北京市财政、地税和住建部门日前出台新规,12月10日起应用房地产估价技术加强存量房交易税收征管,打击"阴阳合同",堵塞税收漏洞.

--据国家能源局预测,今冬明春电力供需形势不容乐观,国网公司预测,在电煤供应持续紧张的情况下,预计公司经营区域最大电力缺口约2,800万千瓦.

**第一财经日报**

--种种迹象表明,近期企业、个人购汇意愿提升、结汇意愿下降.业内人士认为,居民舍本币求外币的背後,从某种程度上暗示着投资者对人民币汇率预期的微妙变化,长期以来的人民币升值预期或正在酝酿一轮反转之势.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/赵红梅; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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