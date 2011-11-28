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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 08:21 BJT

〔韩国股市〕在上周录得跌幅後开盘上扬,科技股领涨

路透首尔11月28日电---韩国股市周一开盘走升,上周录得九周最大周度跌幅.

科技股领涨,三星电子(005930.KS)和LG电子(LG Electronics)(066570.KS)分别上涨2.3%和3%.

0003GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11开盘上扬1.86%至1,809.51点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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