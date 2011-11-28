〔韩国股市〕在上周录得跌幅後开盘上扬,科技股领涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月28日电---韩国股市周一开盘走升,上周录得九周最大周度跌幅.
科技股领涨,三星电子(005930.KS)和LG电子(LG Electronics)(066570.KS)分别上涨2.3%和3%.
0003GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11开盘上扬1.86%至1,809.51点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。