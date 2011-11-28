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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 08:38 BJT

〔中国数据〕1-10月规模以上工业企业利润同比增长25.3%--统计局

路透北京11月28日电---中国国家统计局公布,1-10月全国规模以上工业企业实现利润41,217亿元人民币,同比增长25.3%,增速比前三季度回落1.7个百分点.

统计局并称,在39个工业大类行业中,36个行业利润同比增长,3个行业同比下降.规模以上工业企业实现主营业务收入681,845亿元,同比增长29.1%.

在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润12,519亿元,同比增长16.6%;集体企业实现利润676亿元,同比增长33%;股份制企业实现利润23,663亿元,同比增长30.3%.

外商及港澳台商投资企业实现利润10,723亿元,同比增长11.6%;私营企业实现利润11,749亿元,同比增长44.3%.(完)

浏览更多详情,请点选国家统计局网站(here)

--发稿 谢衡; 审校 林高丽

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