〔澳洲个股〕力拓预计客户对大宗商品市场更加谨慎,受欧美情势影响

路透墨尔本/悉尼11月28日电---全球矿业巨擘力拓(RIO.AX)(RIO.L)周一警告称,由于欧洲经济体和美国形势动荡,全球大宗商品可能进一步承压,该公司客户对前景愈发谨慎.

然而力拓表示,有能力将其可能生产的全部商品销售出去.该公司为世界第二大铁矿石开采商,且是铜、煤、铝和其他主要工业金属的大型生产商.

力拓的评论与必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)看法一致.必和必拓本月稍早对大宗商品需求的看法略微更趋悲观,其警告称,一些买家正在面临信贷收紧的情况.

力拓执行长艾博年在投资者简报会召开之前的一项声明中表示,欧元区持续面临压力以及美国经济前景更疲弱,正在影响客户信心.客户最近几个月变得更加消极.

与此同时,力拓表示,已通过向2012年项目建设投资140亿美元的计划,并称投资规模可能增加.

该公司亦表示,2015年上半年之前铁矿石扩张目标上调2,000万吨,至每年3.53亿吨.(完)