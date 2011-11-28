〔新闻稿〕中国1-10月规模以上工业企业利润同比增长25.3%--国家统计局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(以下为中国国家统计局发布的1-10月份全国规模以上工业企业利润新闻稿全文)
1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润41217亿元，同比增长25.3%。10月当月实现利润4383亿元，同比增长12.5%。
在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润12519亿元，同比增长16.6%；集体企业实现利润676亿元，同比增长33%；股份制企业实现利润23663亿元，同比增长30.3%；外商及港澳台商投资企业实现利润10723亿元，同比增长11.6%；私营企业实现利润11749亿元，同比增长44.3%。
在39个工业大类行业中，36个行业利润同比增长，3个行业同比下降。主要行业利润增长情况：石油和天然气开采业利润同比增长38.5%，黑色金属矿采选业增长57.4%，化学原料及化学制品制造业增长44.4%，化学纤维制造业增长17.2%，黑色金属冶炼及压延加工业增长16.7%，有色金属冶炼及压延加工业增长56.2%，交通运输设备制造业增长12.1%，石油加工、炼焦及核燃料加工业下降89.8%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业下降2.3%，电力、热力的生产和供应业下降3.5%。
规模以上工业企业实现主营业务收入681845亿元，同比增长29.1%。每百元主营业务收入中的成本为85.1元，主营业务收入利润率为6.04%。
在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现主营业务收入186708亿元，同比增长22.4%，每百元主营业务收入中的成本为82.31元，主营业务收入利润率为6.71%；集体企业实现主营业务收入10304亿元，同比增长27.2%，每百元主营业务收入中的成本为85.69元，主营业务收入利润率为6.56%；股份制企业实现主营业务收入385369亿元，同比增长32.8%，每百元主营业务收入中的成本为84.79元，主营业务收入利润率为6.14%；外商及港澳台商投资企业实现主营业务收入178346亿元，同比增21.3%，每百元主营业务收入中的成本为86.02元，主营业务收入利润率为6.01%；私营企业实现主营业务收入206630亿元，同比增长38.6%，每百元主营业务收入中的成本为86.28元，主营业务收入利润率为5.69%。
10月末，规模以上工业企业应收账款71317亿元，同比增长20.7%。产成品资金27482亿元，同比增长24.2%。(完)
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--整理 谢衡; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。