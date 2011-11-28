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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 08:39 BJT

〔新闻稿〕中国1-10月规模以上工业企业利润同比增长25.3%--国家统计局

(以下为中国国家统计局发布的1-10月份全国规模以上工业企业利润新闻稿全文)

1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润41217亿元，同比增长25.3%。10月当月实现利润4383亿元，同比增长12.5%。

在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润12519亿元，同比增长16.6%；集体企业实现利润676亿元，同比增长33%；股份制企业实现利润23663亿元，同比增长30.3%；外商及港澳台商投资企业实现利润10723亿元，同比增长11.6%；私营企业实现利润11749亿元，同比增长44.3%。

在39个工业大类行业中，36个行业利润同比增长，3个行业同比下降。主要行业利润增长情况：石油和天然气开采业利润同比增长38.5%，黑色金属矿采选业增长57.4%，化学原料及化学制品制造业增长44.4%，化学纤维制造业增长17.2%，黑色金属冶炼及压延加工业增长16.7%，有色金属冶炼及压延加工业增长56.2%，交通运输设备制造业增长12.1%，石油加工、炼焦及核燃料加工业下降89.8%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业下降2.3%，电力、热力的生产和供应业下降3.5%。

规模以上工业企业实现主营业务收入681845亿元，同比增长29.1%。每百元主营业务收入中的成本为85.1元，主营业务收入利润率为6.04%。

在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现主营业务收入186708亿元，同比增长22.4%，每百元主营业务收入中的成本为82.31元，主营业务收入利润率为6.71%；集体企业实现主营业务收入10304亿元，同比增长27.2%，每百元主营业务收入中的成本为85.69元，主营业务收入利润率为6.56%；股份制企业实现主营业务收入385369亿元，同比增长32.8%，每百元主营业务收入中的成本为84.79元，主营业务收入利润率为6.14%；外商及港澳台商投资企业实现主营业务收入178346亿元，同比增21.3%，每百元主营业务收入中的成本为86.02元，主营业务收入利润率为6.01%；私营企业实现主营业务收入206630亿元，同比增长38.6%，每百元主营业务收入中的成本为86.28元，主营业务收入利润率为5.69%。

10月末，规模以上工业企业应收账款71317亿元，同比增长20.7%。产成品资金27482亿元，同比增长24.2%。(完)

更多详情,请点选中国国家统计局网站(here)

--整理 谢衡; 审校 林高丽

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