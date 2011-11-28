〔新闻稿〕中国1-10月规模以上工业企业利润同比增长25.3%--国家统计局

在39个工业大类行业中，36个行业利润同比增长，3个行业同比下降。主要行业利润增长情况：石油和天然气开采业利润同比增长38.5%，黑色金属矿采选业增长57.4%，化学原料及化学制品制造业增长44.4%，化学纤维制造业增长17.2%，黑色金属冶炼及压延加工业增长16.7%，有色金属冶炼及压延加工业增长56.2%，交通运输设备制造业增长12.1%，石油加工、炼焦及核燃料加工业下降89.8%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业下降2.3%，电力、热力的生产和供应业下降3.5%。

在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现主营业务收入186708亿元，同比增长22.4%，每百元主营业务收入中的成本为82.31元，主营业务收入利润率为6.71%；集体企业实现主营业务收入10304亿元，同比增长27.2%，每百元主营业务收入中的成本为85.69元，主营业务收入利润率为6.56%；股份制企业实现主营业务收入385369亿元，同比增长32.8%，每百元主营业务收入中的成本为84.79元，主营业务收入利润率为6.14%；外商及港澳台商投资企业实现主营业务收入178346亿元，同比增21.3%，每百元主营业务收入中的成本为86.02元，主营业务收入利润率为6.01%；私营企业实现主营业务收入206630亿元，同比增长38.6%，每百元主营业务收入中的成本为86.28元，主营业务收入利润率为5.69%。