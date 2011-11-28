〔欧洲金融〕欧洲央行完全独立,欧元区不可能分裂--欧洲央行执委诺亚

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月28日电---欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周一称:
* 无需政府干预来帮助法国银行业融资
* 法国银行业融资条件仍相对良好
* 欧央行完全独立,将竭尽所能确保中期物价稳定
* 意大利若显示出财政纪律,市场应会恢复信心
* 意大利债务水平虽高,但尚处于基本预算盈馀
* 意大利不应被视为脆弱的经济体
* 欧元区不可能分裂,没有其他计划. (完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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