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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 11:11 BJT

〔欧洲金融〕欧洲央行完全独立,欧元区不可能分裂--欧洲央行执委诺亚

路透东京11月28日电---欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周一称:

* 无需政府干预来帮助法国银行业融资

* 法国银行业融资条件仍相对良好

* 欧央行完全独立,将竭尽所能确保中期物价稳定

* 意大利若显示出财政纪律,市场应会恢复信心

* 意大利债务水平虽高,但尚处于基本预算盈馀

* 意大利不应被视为脆弱的经济体

* 欧元区不可能分裂,没有其他计划. (完)

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