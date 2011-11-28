〔中国经济〕不必过于担忧经济增速放缓,应推进改革和结构调整步伐--专家

路透北京11月28日电---中国人民日报周一报导引述政府部门有关专家的话称,当前不要对经济增长减速过于恐慌,未来即使经济增速放缓,也会呈现出温和的态势,不大会出现三年前国际金融危机影响下的快速下跌.

国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成认为,如果现在因为担心经济增速下滑就改变稳健货币政策方向,放松流动性,一方面不利于巩固稳定物价、调控房价的成果,更重要的是不利于解决如经济结构不合理、发展方式粗放等长期问题的解决.

"不要因为对短期问题的过度关注而影响长期问题的解决,中国需要坚决推进改革和结构调整的步伐,这在一定程度上需要以经济增长的适度放缓为代价.而为了科学发展,这个代价是值得的."潘建成称.

此前公布的11月汇丰(HSBC)中国制造业采购经理人指数(PMI)预览创32个月低位,降至48,其中产出指数大跌至46.7.数据显示中国制造业活动再度大幅放缓.[ID:nCN1237536]加剧市场对中国经济硬着陆的担忧.

潘建成认为,投资短期内不大可能出现大幅下跌;消费需求一直保持平稳增长;出口受欧债危机蔓延的影响,或许增幅会有下降,但不大会出现三年前那样大的冲击;当前就业形势也不错.即使四季度经济增速略低于9%,全年GDP也在9%以上.

他亦称,观察中国经济不仅要看到亟待解决的短期问题,更要看到经济结构不合理、发展方式粗放、居民收入增长与经济发展不同步等长期问题,应坚决推进改革和结构调整的步伐.

此外,报导还引述国务院发展研究中心副主任卢中原称,不必过于在意经济增速的放慢,这是中国调结构的最佳时机,中国面临新一轮技术革命和产业革命的机遇和挑战,加快结构调整的压力在进一步加大.

"只要增长质量、效益、协调性和可持续性提高,人民得到更多实惠,更加公平地分享发展成果,即使经济增速放慢,中国经济发展也可以说是成功的."卢中原称.

根据国务院发展研究中心课题组分析预测,如果加大改革力度,加快转变经济发展方式,培育新的增长动力,例如提高全要素生产率、加大人力资源投资形成新的人口红利等,未来5年平均经济增长速度仍会相当高,达到8%以上.

数据显示,中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小.(完)