〔中国金融〕10月末银行业总资产106万亿,同比涨幅创年内新低--银监会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月28日电---中国银行业监督管理委员会最新数据显示,截至10月末,银行业金融机构资产总额为106.21万亿元人民币,同比增长16%的涨幅创下年内新低.
今年以来,银行业总资产按年增幅最高出现在6月份,当月同比增长19.4%.9月的同比增幅为16.6%.
10月末银行总负债为99.3万亿元,同比增长15.4%,增幅亦为年内低点.
其中大型商业银行10月末总资产为50.15万亿元,同比增长11.1%;当期末总负债46.87万亿元,同比增长10.4%.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。