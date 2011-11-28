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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 09:13 BJT

〔中国金融〕10月末银行业总资产106万亿,同比涨幅创年内新低--银监会

路透上海11月28日电---中国银行业监督管理委员会最新数据显示,截至10月末,银行业金融机构资产总额为106.21万亿元人民币,同比增长16%的涨幅创下年内新低.

今年以来,银行业总资产按年增幅最高出现在6月份,当月同比增长19.4%.9月的同比增幅为16.6%.

10月末银行总负债为99.3万亿元,同比增长15.4%,增幅亦为年内低点.

其中大型商业银行10月末总资产为50.15万亿元,同比增长11.1%;当期末总负债46.87万亿元,同比增长10.4%.(完)

参看相关细节,请点选中国银监会网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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