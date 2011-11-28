〔人民币汇率〕开始逼近均衡汇率,美国的指责全无道理--中国社科院专家

路透上海11月28日电---上海证券报周一援引中国社科院副院长李扬称,人民币汇率的新趋势就是"双向波动,进退有序",且现在已经开始逼近均衡汇率,美国对中国汇率的指责相当没有道理.

中国国务院总理温家宝日前表示,中国正密切关注人民币汇率近期的新变化,将增强人民币汇率双向浮动的弹性.[ID:nCN1230510]

美国长期以来试图通过立法等方式敦促人民币升值,以解决双方巨大的贸易失衡问题.由美国国会创建的一个委员会最新报告称,中国经济正沿价值链向上移动,人民币可能在未来5-10年内对美元"构成挑战".[ID:nCN1225060]

在谈到近期境外出现了前所未有的、连续较长时间的人民币贬值问题时,李扬表示,这是否意味着新趋势的开始,还有待观察.

但他认为,如果结合外汇储备减少,至少从增长速度下降的信息看,则很有可能中国的对外部门对国民经济的增长贡献以及人民币汇率进入了"新的时期".

自9月份以来欧债危机肆虐全球金融市场,推动资金回流美元.同期人民币/美元的升值幅度明显减弱.中国官方外汇储备9月单月净下跌,减少608亿美元,为16个月来首现.此外中国10月外汇占款惊现近四年来首次下降.

此外,李扬并称,从近期国库现金定存操作,及央票发行、信贷投放、利率、外储以及汇率等方面的变化来看,中国的宏观经济政策开始更多体现出灵活性和前瞻性.(完)