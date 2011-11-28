〔国际油市〕NYMEX原油期货上扬,因受欧元区财政整合消息推动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 布兰特原油上涨1美元,因德法推动深化欧元区整合
* 欧元区各国财长将于周二会面
路透首尔11月28日电---美国原油期货周一在亚洲市场盘初涨逾1.50美元,因市场乐观地认为,德法正在探讨加快深化欧元区国家财政整合的大刀阔斧的举措.
NYMEX-1月原油期货CLc1涨1.49美元至每桶98.26美元.
0009GMT,布兰特1月原油期货LCOc1涨0.89美元至每桶107.29美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。