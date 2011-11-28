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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 08:47 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货上扬,因受欧元区财政整合消息推动

* 布兰特原油上涨1美元,因德法推动深化欧元区整合

* 欧元区各国财长将于周二会面

路透首尔11月28日电---美国原油期货周一在亚洲市场盘初涨逾1.50美元,因市场乐观地认为,德法正在探讨加快深化欧元区国家财政整合的大刀阔斧的举措.

NYMEX-1月原油期货CLc1涨1.49美元至每桶98.26美元.

0009GMT,布兰特1月原油期货LCOc1涨0.89美元至每桶107.29美元.

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