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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 09:03 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初因报导称IMF拟援助意大利而上涨,公债期货下跌

路透首尔11月28日电---韩国韩元KRW=周一盘初上涨,有报导称,国际货币基金组织(IMF)正在考虑一项援助意大利的计划.韩元兑美元上周录得两个月以来最差周度表现.

0025GMT时,韩元KRW=KFTC报1,156.4,周五收盘价为1,164.8.

韩国股市开盘上涨1.6%.

三年期公债期货12月合约下跌0.04点至104.34.

0025GMT 上日收市价

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美元/韩元KRW= 1,156.4 1,164.8

日圆/韩元JPYKRW=R 14.8880/9085 15.0400/543

韩国公债期货KTBc1* 104.34 104.38

韩国综合股价指数.KS11 1,803.72 1,776.40

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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