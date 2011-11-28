〔韩国汇市〕韩元盘初因报导称IMF拟援助意大利而上涨,公债期货下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月28日电---韩国韩元KRW=周一盘初上涨,有报导称,国际货币基金组织(IMF)正在考虑一项援助意大利的计划.韩元兑美元上周录得两个月以来最差周度表现.
0025GMT时,韩元KRW=KFTC报1,156.4,周五收盘价为1,164.8.
韩国股市开盘上涨1.6%.
三年期公债期货12月合约下跌0.04点至104.34.
0025GMT 上日收市价
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美元/韩元KRW= 1,156.4 1,164.8
日圆/韩元JPYKRW=R 14.8880/9085 15.0400/543
韩国公债期货KTBc1* 104.34 104.38
韩国综合股价指数.KS11 1,803.72 1,776.40
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。