《中国债券市场每日交易备忘》--11月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国星星集团2亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承销
河南投资集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行和国开行主承销
正泰集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承销
大连国际(000881.SZ)3亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承销
常州市中小企业1亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),招商银行主承销
常州市中小企业4.6亿元两年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),民生银行主承销
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二、新债上市:
国家开发银行150亿元三年期浮息金融债(一年定存基准)110260,基本利差0.42%
广东省政府34.5亿元三年期固息地方债1163001,票面利率3.08%
广东省政府34.5亿元五年期固息地方债1163002,票面利率3.29%
广东交通投资集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1182348,票面利率5.44%
天津海泰控股9亿元五年期中期票据1182349,票面利率5.83%
浙江交通投资集团15亿元一年期短融041161012,票面利率5.18%
大唐集团40亿元一年期短融041152012,票面利率5.18%
亨通集团5亿元一年期短融041159020,票面利率8.30%
山东钢铁集团30亿元一年期短融041162011,票面利率5.18%
金陵饭店(601007.SS)2亿元一年期短融041162010,票面利率7.90%
哈尔滨中小企业2.24亿元三年期集合票据1183015,票面利率7.00%
亚泰集团(600881.SS)14亿元五年期中票1182350,票面利率6.74%
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三、缴款:
财政部281.1亿元七年期增发国债110021,发行价101.37元
国开行5.9亿元10年期发行人选择权(5+5)增发次级债110255,增发价102.65元
佛山公用事业控股8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180165,票面利率7.80%
长沙高新技术产业开发总公司25亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180166,票面利率7.30%
四川长虹集团10亿元一年期短融
广汇汽车服务公司15亿元一年期短融///,票面利率6.73%
兖矿集团10亿元五年期中票
中国节能环保集团12亿元五年期中票1182354,票面利率5.21%
辽通化工(000059.SZ)10亿元一年期短融
中石油集团100亿元三年期中票1182351,票面利率4.82%
万马电缆(002276.SZ)1亿元一年期短融
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团17亿元五年期中票1182357,票面利率6.99%
广东粤海控股5亿元一年期短融
福建交通运输集团4亿元五年期中票
苏嘉杭高速5亿元三年期中票1182353,票面利率6.70%
马钢股份(600808.SS)(0323.HK)28亿元三年期中票
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四、还本付息:
龙头股份(600630.SS)2亿元一年期短融1081413到期兑付,票面利率4.65%
广西有色金属集团5亿元一年期短融1081414到期兑付,票面利率4.55%
厦门国贸(600755.SS)5亿元一年期短融1081415到期兑付,票面利率4.50%
国家开发银行330亿元五年期固息债060236到期兑付,票面利率3.15%
建行(0939.HK)26.7亿元383月期浮息(七天回购基准)A级资产支持证券(ABS)05310110付息,基本利差1.10%
建行(601939.SS)2.04亿元383月期浮息(七天回购基准)B级ABS 05310120付息,基本利差1.70%
建行0.53亿元383月期浮息(七天回购基准)C级ABS 05310130付息,基本利差2.80%
建行0.91亿元383月期固息S级ABS 05310140付息,票面利率90%.
财政部324.7亿元七年期固息国债070018付息,票面利率4.35%
华电集团财务公司10亿元10年期固息债072205付息,票面利率5.60%
建行35.82亿元374月期浮息(一年定存基准)A级ABS 0731011付息,基本利差0.90%
建行3.56亿元374月期浮息(一年定存基准)B级ABS 0731012付息,基本利2.20%
建行0.82亿元374月期浮息(一年定存基准)C级ABS 0731013付息,基本利差5.88%
工行(1398.HK)(601398.SS)2.26亿元53月期次级ABS 0735014付息,票面利率5.00%
内蒙古公路建设公司15亿元五年期固息债088064付息,票面利率6.48%
铁道部70亿元10年期固息债0980165付息,票面利率4.60%
铁道部30亿元15年期固息债0980166付息,票面利率4.84%
中国人民银行10亿元三年期央票1001104付息,票面利率3.00%
美的集团15亿元三年期中票1082211付息,票面利率4.98%
财政部300亿元50年期固息国债110012付息,票面利率4.48%
财政部345.9亿元七年期固息国债060020付息,票面利率2.91%
四川煤炭产业集团5亿元10年期固息债078079付息,票面利率6.02%
财政部240亿元15年期固息国债080023付息,票面利率3.62%
中国有色矿业集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债088065付息,票面利率5.05%
沈阳农业国有资产公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980169付息,票面利率7.30%
中海发展(600026.SS)(1138.HK)20亿元三年期中票0982154付息,票面利率4.18%
铁道部90亿元七年期固息债078076付息,票面利率5.38%
铁道部260亿元10年期固息债078077付息,票面利率5.60%
铁道部100亿元15年期固息债078078付息,票面利率5.75%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--国务院副总理李克强强调,要坚持实施遏制房价过快上涨的政策措施,巩固调控成果.
--中国国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌预计,通胀及经济增速均将继续回落,
未来的宏观政策应更关注经济增长,并着力推进结构调整.[ID:nCN1244724]
--上海证券报周一报导引述中国银监会主席助理阎庆民的话称,在房地产调控政策导致房
价出现一定调整後,明年要高度关注防范房地产风险.[ID:nCN1244694]
==============================================================================(完)
--整理 李宏薇; 审校 冉莹/曾菱
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。