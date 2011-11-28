更正:****欧洲经济指标预测--11月28日-12月5日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:11月29日英国Nationwide房价指数公布月份应为"11月",非"10月".)
路透11月28日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------11月28日当周--------------------------------
11月28日(一)
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 11月初值 持平 持平
(较上年同期) +2.4% +2.5%
消费者物价调和指数(HICP)(较上月) -0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.7% +2.9%
0900 意大利企业信心指数 11月 93.0 94.0
0900 欧元区民间贷款(较上年同期) 10月 +2.5% +2.5%
M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.6%
M3货供额(较上年同期) +3.4% +3.1%
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 负13 负11
1200 德国GfK消费者信心指数 12月 5.2 5.3
11月29日(二)
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 11月 持平 +0.4%
(较上年同期) +1.3% +0.8%
0900 意大利薪资(较上月) 10月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +1.7%
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 增加5 增加6
抵押贷款额(亿英镑) 增加4.5 增加3
抵押贷款批准件数(千件) 51.5 51.0
M4货供额(较前月) -- -0.4%
1000 欧元区企业景气指数 11月 负0.30 负0.18
经济景气指数 94.0 94.8
工业景气指数 负7.6 负6.6
服务业景气指数 0.0 0.2
消费者景气指数 负20.4 负19.9
消费者通胀预期指数 -- 24.0
11月30日(三)
0001 英国Gfk消费者信心指数 11月 负33 负32
0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 持平 +0.4%
(较上年同期) +2.0% +0.3%
0745 法国消费者支出(较上月) 10月 +0.2% -0.5%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.2%
0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 11月 减少0.5 增加1
未经季节调整的失业人数(万人) 270 290
经季节调整的失业人数(万人) -- 273.7
经季节调整的失业率 7.0% 7.0%
1000 欧元区HICP(较上年同期) 11月初值 +3.0% +3.0%
1000 欧元区失业率 10月 10.3% 10.2%
1030 瑞士KOF领先指标 11月 0.63 0.80
12月1日(四)
0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第三季 -- 9.60%
0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.1% +0.4%
(较上年同期) +1.7% +2.3%
0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 11月 46.5 46.9
0843 意大利Markit制造业PMI 11月 43.0 43.3
0848 法国Markit制造业PMI 11月终值 47.6 47.60
0853 德国制造业PMI 11月 47.9 47.9
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月 46.4 46.4
0928 英国CIPS制造业PMI 11月 47.0 47.4
12月2日(五)
0815 瑞士零售销售 10月 -- -0.9%
1000 欧元区PPI(较前月) 10月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +5.5% +5.8%
--------------------------------12月5日当周----------------------------------
12月5日(一)
0843 意大利Mark服务业PMI 11月 -- 43.9
0848 法国Markit服务业PMI 11月 -- 49.3
综合PMI -- 48.7
0853 德国Markit服务业PMI 11月 -- 51.4
0858 欧元区Markit服务业PMI 11月 -- 47.8
综合PMI -- 47.2
0928 英国CIPS服务业PMI 11月 -- 51.3
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 -- 负21.2
1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 -- -0.7%
(较上年同期) -- -1.5%
12月5日-12月9日
-- 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 -- +1.2%
三个月房价指数(较上年同期) -- -1.8%(完)
--编译 兰秀娟;审校 吴云凌
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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