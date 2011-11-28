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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 09:25 BJT

〔中国股市〕上周五融资买入较前日减逾四分之一,江西铜业交易活跃

路透北京11月28日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,上周五融资买入额为

73,462万元人民币,较上交易日减少26%.标的证券江西铜业(600362.SS)融资偿还额为

3,247万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,240,085 37,843 22,940

深圳证券交易所 1,480,713 35,619 21,934(完)

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--发稿 李然; 审校 丁淑琴

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