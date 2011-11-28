〔中国汇市〕澳元和加元兑人民币首日开盘价分别为6.2769元和6.1266元

中国汇市：人民币早盘跌逾百点，实需购汇仍较多但跌幅应有限
路透上海2月7日 - 人民币兑美元即期 周二早盘下跌逾百点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振客盘买气，短期人民币料仍承压；但是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有限。
路透上海11月28日电---交易员周一表示,中国外汇交易中心首日上市交易的澳大利亚元兑人民币AUDCNY=CFXS和加拿大元兑人民币CADCNY=CFXS,即期开盘价分别报在6.2769元和6.1266元.
此前澳元和加元兑人民币中间价AUDCNY=PBOCCADCNY=PBOC分别定在6.2491元和6.1048元.
交易员并称,开盘後澳元和加元表现并不十分活跃,报价区间也基本维持在中间价水平附近.
外汇交易中心上周四宣布,从今日起增加澳元和加元的对人民币交易.具体品种包括即期、远期和掉期报价,其中即期交易包括竞价和询价两种交易模式,远期和掉期为询价交易模式.
澳元、加元对人民币的每日即期交易价在当日交易中间价上下3%的幅度内浮动.
此外,可在中国银行间市场直接与人民币交易的货币还包括美元CNY=CFXS、港元HKDCNY=CFXS、日圆JPYCNY=CFXS、欧元EURCNY=CFXS和英镑GBPCNY=CFXS.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透上海2月7日 - 人民币兑美元即期 周二早盘下跌逾百点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振客盘买气，短期人民币料仍承压；但是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有限。
(重发以补齐代码) 路透上海2月7日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微升0.07%至93.82；SDR篮子指数微升至95.41，BIS篮子指数微升至95.04 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.07%，SDR篮子指数跌0.10%，BIS指数跌1.25% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8604 2 欧元 7.3693 317 日圆 6.139 -390 港元 0.8843
路透上海2月7日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周二预计会开在6.8639元附近，较上日贬值约33点。