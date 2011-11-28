〔中国汇市〕澳元和加元兑人民币首日开盘价分别为6.2769元和6.1266元

路透上海11月28日电---交易员周一表示,中国外汇交易中心首日上市交易的澳大利亚元兑人民币AUDCNY=CFXS和加拿大元兑人民币CADCNY=CFXS,即期开盘价分别报在6.2769元和6.1266元.

此前澳元和加元兑人民币中间价AUDCNY=PBOCCADCNY=PBOC分别定在6.2491元和6.1048元.

交易员并称,开盘後澳元和加元表现并不十分活跃,报价区间也基本维持在中间价水平附近.

外汇交易中心上周四宣布,从今日起增加澳元和加元的对人民币交易.具体品种包括即期、远期和掉期报价,其中即期交易包括竞价和询价两种交易模式,远期和掉期为询价交易模式.

澳元、加元对人民币的每日即期交易价在当日交易中间价上下3%的幅度内浮动.

此外,可在中国银行间市场直接与人民币交易的货币还包括美元CNY=CFXS、港元HKDCNY=CFXS、日圆JPYCNY=CFXS、欧元EURCNY=CFXS和英镑GBPCNY=CFXS.(完)