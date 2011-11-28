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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 09:16 BJT

〔全球金市〕金价跳涨逾1%,受欧元上涨与IMF援助意大利希望提振

路透新加坡11月28日电---金价周一跳涨逾1%,因市场寄望欧洲采取更果断的措施解决债务危机,提振欧元上涨;之前一家意大利报纸报导称,国际货币基金组织(IMF)准备向意大利提供援助.

0044GMT,现货金XAU=上涨15.00美元,报每盎司1,694.15美元,一度触及盘中高点每盎司1,696.29美元,该涨幅为近一周内最大单日涨幅.金价仍低于9月创下的约1,920美元的纪录高点.

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