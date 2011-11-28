〔全球金市〕金价跳涨逾1%,受欧元上涨与IMF援助意大利希望提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月28日电---金价周一跳涨逾1%,因市场寄望欧洲采取更果断的措施解决债务危机,提振欧元上涨;之前一家意大利报纸报导称,国际货币基金组织(IMF)准备向意大利提供援助.
0044GMT,现货金XAU=上涨15.00美元,报每盎司1,694.15美元,一度触及盘中高点每盎司1,696.29美元,该涨幅为近一周内最大单日涨幅.金价仍低于9月创下的约1,920美元的纪录高点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。