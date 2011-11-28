〔欧洲金融〕欧洲央行独立性面临政府压力的威胁--央行执委史塔克

路透柏林11月26日电---欧洲央行(ECB)执委会成员史塔克警告称,欧洲央行面临要求其扮演更多角色的政治压力,其独立性正遭到威胁.

史塔克在接受周日法兰克福汇报专访时表示,欧洲有人谈及欧洲央行可能应不再仅仅致力于欧元稳定,这让他特别担忧.

"目前对欧洲央行施加的政治压力巨大,"史塔克指出.

"外界一直讨论扩大欧洲央行的职责,"史塔克并称.他将于今年底从欧洲央行离职,一位消息人士告诉路透,此举是抗议欧洲央行实施购买债券以救助欧元区重债国的政策.

"这不仅会影响欧洲央行的独立性,而且将令独立性面临威胁."

欧洲央行迄今已花费近2,000亿欧元(2,670亿美元)购买欧洲高负债国家的公债,但未能压低这些国家公债和指标德债之间的利差,因市场质疑欧洲央行对救助计划的承诺.

史塔克认为,欧元区共同债券和打开印钞机都无助于解决欧债危机.

"欧元区共同债券将根本不能解决部分欧元区成员国预算赤字的结构性问题,"他指出,"这将导致负债增加,令欧盟转变为债务联盟,没有人希望看到这一结果."

他还反对欧洲央行为成员国债务提供资金.

"打开印钞机无疑不能减少国家债务."他并称.(完)